ACM stelt maatregelen tegen overbelasting stroomnet vast

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over een drietal maatregelen die ervoor zorgen dat grootverbruikers goedkoper uit zijn als zij het stroomnet niet of minder gebruiken tijdens piekmomenten. Hierdoor maken zij ruimte voor andere verbruikers en producenten van duurzame elektriciteit. De toezichthouder kondigde in april al een breed pakket maatregelen aan om de problemen rond netcongestie, de overbelasting van het elektriciteitsnet, tegen te gaan.

Netcongestie doet zich vooral voor op piekmomenten waarop er meer aanbod of vraag is naar elektriciteit dan het elektriciteitsnet aankan. Buiten deze spits is er vaak wel ruimte op het net. Alle grootverbruikers die zijn aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet van TenneT betalen vanaf 1 januari 2025 minder als zij zorgen dat zij hun aansluiting weinig gebruiken tijdens de spits. Grootverbruikers die hun aansluiting tijdens de spits wel maximaal gebruiken betalen meer.

Daarnaast kunnen netbeheerders vanaf 1 april 2025 ook contracten aanbieden waarbij grootverbruikers, in ruil voor een lager tarief, de aansluiting helemaal niet mogen gebruiken tijdens drukke uren. Dit soort contracten zijn aantrekkelijk voor bedrijven die hun gebruik goed kunnen regelen.