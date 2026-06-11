Twaalf agenten gewond na nieuwe rellen in Noord-Ierland

BELFAST (ANP) - Twaalf agenten zijn gewond geraakt tijdens nieuwe nachtelijke rellen in Noord-Ierland. Ook zijn zestien personen opgepakt, meldt minister voor Noord-Ierland Hilary Benn volgens Britse media.

Het was in het Britse gebied voor de tweede nacht op rij onrustig. De rellen volgen op de arrestatie van een Soedanese verdachte van een gewelddadige mesaanval, waarvan beelden rondgingen op sociale media.

De krant Belfast Telegraph schrijft dat relschoppers in zwarte kleren dit keer met zware hamers de stoep kapot sloegen in Newtownabbey. Zo maakten ze projectielen om naar de oproerpolitie te gooien.

In Portadown, op enkele tientallen kilometers van Belfast, zou een relschopper in brand zijn gevlogen. Dat gebeurde bij het gooien van een brandbom.

Er zijn ook weer berichten over relschoppers die zich tegen mensen van buitenlandse komaf keren. Zo vluchtte een verpleegkundige "met een andere huidskleur" volgens een vakbond een ziekenhuis in na een achtervolging door gemaskerde mannen.