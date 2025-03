ACM verscherpt toezicht op naleving regels telemarketing

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat strenger toezien op de naleving van de regels voor telemarketing. De toezichthouder geeft bedrijven tot 1 juli de tijd om hun processen op orde te brengen en te voldoen aan de wettelijke vereisten. Daarna wordt gecontroleerd of bedrijven zich aan de regels houden. Als dat niet het geval is zal de ACM optreden door boetes of lasten onder dwangsom op te leggen.

"Telemarketing is al jarenlang een hardnekkig probleem en meldingen hierover behoren steevast tot de top vijf van klachten bij de ACM. Met name energieleveranciers en telecombedrijven zorgen voor veel meldingen. Hier moet nu echt verandering in komen", waarschuwt ACM-bestuurslid Manon Leijten.