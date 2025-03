Leger Israël roept op tot evacuatie in deel van Beiroet

BEIROET (ANP/AFP) - Het Israëlische leger (IDF) roept bewoners in het zuiden van Beiroet op onmiddellijk het gebied rondom "Hezbollah-faciliteiten" te verlaten. Het is de eerste dergelijke oproep sinds de wapenstilstand in november.

De strijd tussen de Libanese Hezbollah en Israël kwam door die wapenstilstand na ruim een jaar tot stilstand. Israël voerde vrijdag bombardementen uit op Hezbollah in het zuiden van Libanon. Dit gebeurde volgens de IDF na de onderschepping van een raket vanuit Libanon.

Hezbollah ontkent betrokkenheid bij die raketaanval. De door Iran gesteunde groepering zegt ook niet verantwoordelijk te zijn voor een raketaanval op Noord-Israël op 22 maart. Israël reageerde toen met artillerie- en luchtaanvallen, waarbij zeker acht doden vielen. Volgens Hezbollah wordt geprobeerd voorwendselen te creëren voor de voortzetting van Israëlische militaire acties in Libanon.