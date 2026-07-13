ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Acties boeren tegen stikstofplannen kabinet

Economie
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 13:30
anp130726112 1
DEN HAAG (ANP) - Boeren hebben afgelopen nacht door heel Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen die het kabinet vorige maand presenteerde en zijn van plan de acties op te voeren. Een woordvoerster van de boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) bevestigt na berichtgeving door RTV Drenthe dat zo'n veertig boeren de toegang tot 32 locaties hebben afgesloten, waaronder een distributiecentrum in Beilen en een afvalverwerker in Wijster. Daarbij werden hekken bij de ingang dichtgemaakt met kettingen en sloten.
Volgens de woordvoerster werden acties gehouden bij distributiecentra van supermarkten, ook in bijvoorbeeld Geldermalsen in Gelderland. Het waren spontane acties, buiten groepen als FDF om. De boerenactiegroep is hier volgens haar maandag van op de hoogte gesteld.
Ook meldt ze dat boeren meer actie willen voeren vanwege de kabinetsplannen. Deze week vindt overleg plaats over hoe die eruit moeten zien. Ze verwacht dat hierover aan het einde van de week meer bekend wordt.
Hoeveel spontane acties de komende tijd nog worden gehouden en wat die inhouden, weet FDF volgens de zegsvrouw niet. Boeren hebben de afgelopen tijd al meermaals actie gevoerd om te laten weten dat ze niet blij zijn met de plannen. Zo reed een stoet tractoren begin deze maand naar Den Haag, toen de Tweede Kamer debatteerde over het stikstofbeleid.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2577903175

Bijna iedereen trapt erin: bagagebundel van Ryanair en easyJet is juist duurder

183427555_m

Instructeur springt tijdens vliegles zijn dood tegemoet, leerling aan lot overgelaten

shutterstock_2458674537

Dit is de volgorde van wie water krijgt als Nederland droogvalt — en drinkwater staat niet bovenaan

shutterstock_2501384995

Waar is het leven het fijnst?

185902628_m

We hebben een zesde zintuig waar je mogelijk nog nooit van hebt gehoord. En het is cruciaal voor je psychische gezondheid

shutterstock_2684992085

Pas op: oplichters stelen je creditcard via Apple Pay

Loading