Waar is het leven het fijnst?

De vraag waar het leven het beste is, blijft terugkomen — en krijgt nu een nieuw antwoord. Volgens recente ranglijsten van onder meer de Verenigde Naties (Human Development Index, 2024) en de OECD Better Life Index domineren een handvol landen consequent de top als het gaat om levenskwaliteit.

Bovenaan staan doorgaans Noorwegen, Zwitserland, Ierland, Denemarken, IJsland, Nederland, Australië, Zweden, Duitsland en Finland. De criteria lopen uiteen, maar draaien steeds om dezelfde kern: gezondheid , inkomen, onderwijs, veiligheid en sociale samenhang. Noorwegen scoort bijvoorbeeld al jaren hoog dankzij een combinatie van hoge levensverwachting en sterke sociale voorzieningen, terwijl Zwitserland uitblinkt in inkomensniveau en stabiliteit.

Volgens de VN ligt de gemiddelde levensverwachting in deze landen rond de 82 jaar, aanzienlijk hoger dan het wereldgemiddelde van circa 73 jaar. Ook het inkomen speelt een rol: het bruto nationaal inkomen per hoofd ligt in de top 10 vaak boven de 50.000 dollar per jaar. Maar geld alleen verklaart het verschil niet. “Sociale steun en vertrouwen in instituties zijn minstens zo bepalend voor welzijn,” stelt de OECD in een recente analyse.

Opvallend is dat Nederland steevast in de top meedraait, vooral dankzij goede gezondheidszorg, infrastructuur en een relatief hoge werk-privébalans. Tegelijk zijn er kanttekeningen: stijgende woonkosten en druk op de zorg zetten de kwaliteit onder spanning.

Wat deze lijst vooral laat zien: levenskwaliteit is geen toeval, maar het resultaat van beleid, cultuur en economische keuzes — en daarmee ook kwetsbaar.

Zweden

Denemarken

Canada

Zwitserland

Noorwegen

Finland

Duitsland

Australië

Nederland