Instructeur springt tijdens vliegles zijn dood tegemoet, leerling aan lot overgelaten

Tijdens een trainingsvlucht in Argentinië heeft zich een nauwelijks te bevatten drama afgespeeld. Een 42-jarige vlieginstructeur stapte midden in de les uit zijn stoel, opende de deur van het toestel en sprong doodleuk naar buiten. Zijn 22-jarige leerling bleef alleen achter in de cockpit en moest het vliegtuig zelfstandig aan de grond zien te krijgen.

Volgens Argentijnse autoriteiten werd het lichaam van instructeur Leandro Bertazzo later gevonden in een veld bij de plaats Toledo. De autoriteiten onderzoeken nog wat er precies is gebeurd.

“Ga zo door”

De leerling vertelde dat haar instructeur vlak voor zijn sprong tegen haar zei: "Je weet wat je moet doen, ga zo door." Daarna zette hij zijn headset af, maakte zijn gordel los, opende de deur en sprong uit het vliegtuig.

In eerste instantie dacht de vrouw dat haar instructeur een parachute droeg. Pas daarna drong volgens Britse media tot haar door dat dit niet het geval was. Ondanks de enorme schok wist ze het toestel zonder schade aan de grond te zetten.

Verbijsterd

De directeur van de vliegschool noemt de landing "perfect" en spreekt van "compleet professionalisme" van de jonge pilote. Tegelijk zegt hij volledig verbijsterd te zijn over de beslissing van zijn collega. Bertazzo stond volgens hem bekend als een ervaren, vriendelijke en professionele instructeur. Eerder die ochtend had hij nog een andere les gegeven zonder dat daar iets bijzonders gebeurde.

Wel waren er achteraf signalen dat het niet goed met hem ging. Volgens de directeur vertelde Bertazzo's vader dat zijn zoon een moeilijke periode doormaakte. Argentijnse media melden daarnaast dat hij een week voor zijn overlijden nog een psychiatrisch ziekenhuis had bezocht. Die informatie is niet officieel bevestigd door de autoriteiten.

Onderzoek loopt nog

Het onderzoek naar de toedracht van het incident loopt nog. De autoriteiten hopen daarmee duidelijkheid te krijgen over wat zich tijdens de trainingsvlucht precies heeft afgespeeld.