Activisten verstoren aandeelhoudersvergadering ING

AMSTERDAM (ANP) - De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van ING werd dinsdagmiddag verstoord door enkele activisten, die schreeuwden in de zaal. Zij werden door de politie snel uit de zaal in het Amsterdamse Muziekgebouw aan 't IJ verwijderd, waardoor het niet nodig was om de vergadering stil te leggen.

Dat laatste gebeurde bij de ING-aandeelhoudersvergadering van vorig jaar nog wel. Toen moest de bijeenkomst van de bank tijdelijk worden stilgelegd vanwege getoeter van klimaatactivisten.

De activisten die dinsdag uit de zaal werden verwijderd vroegen onder meer aandacht voor de schadelijke gevolgen van mijnbouw in Colombia en financiële dienstverlening in Palestijnse gebieden.