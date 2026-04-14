OM eist vier jaar cel tegen man voor financieren Hamas

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 16:41
ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, geëist tegen de 58-jarige Amin A. voor het financieren van de terroristische organisatie Hamas. Het OM denkt dat A. tussen 2010 en 2023 ruim 8,4 miljoen euro aan fondsen heeft geworven die bij Hamas terechtkwamen. Hij was betrokken bij een stichting die geld inzamelde voor verschillende liefdadigheidsinstellingen in Gaza, maar volgens justitie ging het geld in veel gevallen direct of indirect naar Hamas.
De officier van justitie zei dinsdagmiddag in de Rotterdamse rechtbank dat de vervolging van A., die al tientallen jaren actief is als activist voor de Palestijnse zaak, "geen politieke keuze was", maar het gevolg van het overschrijden van een "juridische grens".
Volgens het OM wist de verdachte "feilloos" waar hij mee bezig was. "Het dossier is doordrenkt met connecties tussen de verdachte en Hamas", aldus de officier. A. houdt vol dat hij Hamas nooit heeft gefinancierd.
