Ad Bouwmeester, oud-directeur verzekeraar De Goudse, overleden

GOUDA (ANP) - Ad Bouwmeester, oud-directeur van verzekeraar De Goudse Verzekeringen, is zaterdag op 90-jarige leeftijd overleden. Bouwmeester stond van 1964 tot 1997 aan het roer van het familiebedrijf, dat vorig jaar zijn 100-jarig bestaan vierde. Volgens de verzekeraar speelde de voormalig directeur "een cruciale rol bij de modernisering en groei van De Goudse".

Bouwmeester was de opvolger van zijn vader Geert Bouwmeester, die de verzekeraar in 1924 had opgericht. Op dit moment wordt De Goudse geleid door zijn zoon, Geert Bouwmeester. "Wij zullen hem herinneren als een inspirerende leider, een gepassioneerde sportman en een aimabel mens met een groot hart", laat De Goudse weten.

Naast zijn betrokkenheid bij de verzekeraar, ook na zijn aftreden, was Ad Bouwmeester actief in de autosport. Hij was zelf coureur en medeoprichter van de Nederlandse Autorensport Vereniging, waarin hij de rol van secretaris vervulde. Ook was Bouwmeester betrokken bij het eerste sponsorcontract dat De Goudse sloot met de Rotterdamse voetbalclub Sparta.