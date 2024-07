Adidas verhoogt winstverwachting door sterke vraag naar sneakers

HERZOGENAURACH (ANP/BLOOMBERG) - Adidas verwacht dit jaar aanzienlijk meer winst te behalen dan eerder voorzien dankzij de grote vraag naar zijn sneakers. Het bedrijf gaat nu uit van een operationele winst van ongeveer 1 miljard euro, eerder was dat nog rond de 700 miljoen euro.

Het Duitse bedrijf stelt daarmee voor de tweede keer in drie maanden zijn winstverwachting naar boven bij. Vorig jaar leed het nog voor het eerst in zeker dertig jaar een nettoverlies. Dat was mede het gevolg van het beëindigen van de samenwerking met de in opspraak geraakte rapper Kanye 'Ye' West, nadat hij antisemitische uitspraken had gedaan. Adidas bleef hierdoor zitten met een grote voorraad Yeezy-sneakers, waarvan een deel nog wordt verkocht.

De onderneming maakte dinsdag ook de voorlopige resultaten over het tweede kwartaal bekend. Adidas verwacht over die periode een omzet van ruim 5,8 miljard euro te realiseren, 9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst zal naar verwachting stijgen naar 346 miljoen euro over de maanden april tot en met juni. De verkoop van de Yeezy-sneakers draagt hier 50 miljoen euro aan bij.