Ruim 800 uitvallers op eerste wandeldag Vierdaagse

NIJMEGEN (ANP) - Op de eerste wandeldag van de Vierdaagse zijn 819 lopers uitgevallen, maakte de organisatie dinsdag bekend. Zij zijn onderweg gestopt of kwamen niet op tijd over de finish in Nijmegen. Vorig jaar haalden op de eerste dag 732 wandelaars de finish niet.

Hoeveel mensen er dinsdagochtend gestart zijn, kan de organisatie niet exact zeggen. Alle 47.000 beschikbare plaatsen waren dit jaar vergeven, maar 45.445 mensen hebben daadwerkelijk hun startnummer opgehaald. 1555 deelnemers hebben zich niet gemeld en dat is volgens de organisatie minder dan voorgaande jaren. Toen waren het er geregeld 3000 tot 4000. Mogelijk heeft het te maken met het feit dat startbewijzen vanaf dit jaar overdraagbaar zijn. Wandelaars die zich hadden ingeschreven maar later besloten niet te lopen, konden hun kaart te koop aanbieden. Ruim 2300 mensen hebben hier gebruik van gemaakt.

De eerste lopers startten om 04.00 uur met de route door de Betuwe. Tegen 09.30 uur kwam een deelnemer in een rolstoel als eerste weer over de finish op de Wedren, een uur later arriveerden de eerste wandelaars. Volgens marsleider Henny Sackers verliep de start "vlekkeloos". Er waren geen lange wachtrijen en het was "heel goed wandelweer met een relatief koel briesje, geen hoge temperaturen en frisse buitjes".

Dag van Elst

De Vierdaagse begon dinsdag met de Dag van Elst. De route voerde over de dijk tussen Lent en Oosterhout, kwam door de in het blauw gehulde plaats Elst en trok via Bemmel weer terug naar Nijmegen.

Zeven wandelaars zijn op de eerste dag gediskwalificeerd. Een man zou zich agressief hebben uitgelaten tegen een medewerker van de Vierdaagse en zes anderen liepen een kortere route dan waar ze zich voor hadden ingeschreven.