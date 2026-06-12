Advocaat-generaal: ondernemingskamer handelde juist bij Nexperia

DEN HAAG (ANP) - De ondernemingskamer heeft op juridisch juiste gronden gehandeld toen deze in oktober vorig jaar ingreep bij de Nijmeegse chipmaker Nexperia. Dat stelt de advocaat-generaal in een advies aan de Hoge Raad. De Hoge Raad buigt zich over klachten van onder meer de Chinese topman die werd geschorst door de ondernemingskamer. De advocaat-generaal adviseert om het cassatieberoep van de Chinese topman te verwerpen.

De Chinese topman Wing Zhang werd in oktober vorig jaar aan de kant geschoven na ingrijpen van de ondernemingskamer op verzoek van bestuurders van Nexperia. Het bedrijf Wingtech van de Chinese topman werd op afstand gezet als aandeelhouder.

Wing en het bedrijf achter Wingtech hebben de Hoge Raad gevraagd om onder meer deze uitspraken van de ondernemingskamer te vernietigen. Zij betogen dat de ondernemingskamer hun recht op een eerlijk proces heeft geschonden, stelt de Hoge Raad. Maar volgens de advocaat-generaal heeft de ondernemingskamer haar beslissingen "toereikend gemotiveerd" en kunnen de uitspraken in stand blijven.