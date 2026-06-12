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Brandweer zoekt nog naar slachtoffers na explosie in Amsterdam

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 14:15
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AMSTERDAM (ANP) - De brandweer zoekt ruim twaalf uur na de explosie in Amsterdam nog naar slachtoffers in het puin. Dat laat een woordvoerder van de veiligheidsregio bij het Osdorpplein weten. Omdat de brandweer nog geen beeld heeft van wat er zich in het pand heeft afgespeeld omdat de hulpdiensten daar nog niet in kunnen, worden meer slachtoffers niet uitgesloten.
Tot nu toe is bekend dat zeven mensen gewond zijn geraakt, van wie twee zwaar. "We houden er rekening mee dat er nog iemand is, of meerdere personen, maar we weten dat niet zeker", legt de woordvoerder uit over de reddingsoperatie. Die kan nog tot 18.00 uur duren.
Wat betreft de oorzaak van de grote explosie houdt de veiligheidsregio nog rekening met alle scenario's. Hoewel netbeheerder Liander geen aanwijzing ziet voor een gasexplosie, kan de brandweer dat nog niet uitsluiten.
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