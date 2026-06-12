Kabinet wil leeftijdsgrens risicovol gokken nog niet verhogen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil nog niet aan een leeftijdsgrens van 21 jaar voor gokspellen die extra risicovol zijn. Nu mag iemand van 18 al bijvoorbeeld online gokken, maar staatssecretaris Claudia van Bruggen denkt dat een hogere leeftijdsgrens hen vooral het illegale circuit induwt. Daar hebben gokkers geen enkele bescherming of doorgeleiding naar hulp of zorg, stelt zij.

De staatssecretaris steunt het idee van een hogere leeftijdsgrens wel. Maar daarvoor wil zij eerst het illegale aanbod aanpakken. Daarna zal het kabinet opnieuw een hogere leeftijdsgrens overwegen.

Het kabinet wil verder wel maatregelen nemen tegen online gokken, zoals ook is afgesproken door de coalitiepartijen D66, VVD en CDA. Van Bruggen wil reclames voor online gokken verbieden en het onmogelijk maken om een stortingslimiet te omzeilen door naar een ander platform te gaan. Verder wil Van Bruggen illegale goksites uit de lucht halen.