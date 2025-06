Advocaten vinden dat Van Eerd onterecht nadeel van twijfel krijgt

GRONINGEN (ANP) - Advocaten voor oud-Jumbo-topman Frits van Eerd stellen dat hun cliënt ten onrechte het "nadeel van de twijfel" krijgt. Het Openbaar Ministerie verdenkt Van Eerd van witwassen, het zich laten omkopen en valsheid in geschrifte. De advocaten vinden dat er niets van het bewijs overblijft en willen vrijspraak.

Advocaten Carlijn Nieuwenhuis en Robbert Jonk wezen er in de rechtbank in Groningen op dat het OM niet weet uit welke vermeende illegale activiteit de grote hoeveelheid cash afkomstig is die in Van Eerds huis en werkplaats werd gevonden. De bijna 450.000 euro aan contanten is volgens aanklagers een belangrijke aanwijzing van witwassen, maar Van Eerd en een aantal getuigen verklaarden dat het om geld uit de verkoop van auto's of onderdelen ging.

Het grondbeginsel dat een verdachte bij gerede twijfel het voordeel van de twijfel krijgt, wordt volgens Van Eerds advocaten zo overboord gegooid. "Het voelt voor onze cliënt als vechten tegen de bierkaai."