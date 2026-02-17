Adyen grootste stijger op AEX-index na eerdere koersval

AMSTERDAM (ANP) - Adyen was dinsdag de grootste stijger op de AEX-index. Het betaalbedrijf, dat betalingen verwerkt voor bedrijven als HelloFresh en Spotify, maakte vorige week een zware koersval. Adyen had de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd.

Adyen steeg 4,2 procent, nadat het bedrijf maandag 2,3 procent klom. Het betaalbedrijf meldde in zijn resultaten dat de omzet in de tweede helft van 2025 is gestegen. Voor dit jaar werd de omzetverwachting echter bijgesteld tot een groei van 20 tot 22 procent. Eerder rekende Adyen nog op een omzetstijging van 20 tot 25 procent.

De AEX-index sloot 0,3 procent hoger op 995,80 punten. Maandag eindigde de AEX nog vrijwel gelijk. De MidKap steeg 0,4 procent naar 1018,36 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,8 procent.

UMG

RELX en Wolters Kluwer stegen 1,7 en 0,5 procent. De aandelen van de informatieleveranciers stonden recent onder druk door zorgen over toenemende concurrentie van AI-hulpmiddelen. Daarnaast kwam RELX vorige week donderdag met resultaten. Topman Erik Engström zei dat de dataleverancier in 2025 een sterke onderliggende omzet- en winstgroei heeft gerealiseerd en het bedrijf verwacht voor 2026 opnieuw een sterke omzetgroei.

Universal Music Group (UMG) klom 1,6 procent, nadat het muziekbedrijf maandag nog 4,7 procent was gedaald. Vrijdag werd bekend dat UMG goedkeuring heeft gekregen van de Europese Commissie voor de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown.

Magnum

IJsbedrijf Magnum stond onderaan de AEX en verloor 4,7 procent. Unilever zakte 0,8 procent. Het levensmiddelenconcern werd door Kepler Cheuvreux van de kooplijst gehaald.

Dsm-firmenich daalde 2,1 procent. Het voedings- en gezondheidsbedrijf geeft nieuwe obligaties uit ter waarde van 750 miljoen euro. De opbrengst wordt gebruikt om bestaande leningen die aflopen te herfinancieren.

BAM

In de MidKap zakte BAM 1,7 procent. Het bouwbedrijf, dat later deze week met resultaten komt, profiteerde maandag op de beursvloer van goed ontvangen resultaten van concurrent Heijmans. Dat bouwbedrijf steeg dinsdag 0,9 procent.

Bij de kleinere fondsen verloor Alfen 4,8 procent. De producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet werd door beleggingsadviseur Oddo BHF op de verkooplijst gezet.