Minister Saar namens Israël bij bijeenkomst vredesraad Washington

JERUZALEM (ANP/AFP) - Buitenlandminister Gideon Saar neemt donderdag namens Israël deel aan de eerste bijeenkomst van de zogenoemde Vredesraad van Donald Trump. Landen die deelnemen aan die onlangs opgerichte organisatie van de Amerikaanse president, komen in Washington samen.

Israël ging in januari in op de Amerikaanse uitnodiging tot deelname aan de raad, die moet toezien op het toekomstige overgangsbestuur in de Gazastrook. Veel westerse landen wezen een uitnodiging af, deels uit vrees dat de raad een concurrent zou worden van de Verenigde Naties, waarin zij al vertegenwoordigd zijn.

Ook een EU-commissaris is aanwezig in Washington, als waarnemersstaat. Hoewel de EU dus niet deelneemt aan de raad, wil de organisatie vanwege de "sterke betrokkenheid" bij een staakt-het-vuren in Gaza wel aanwezig zijn. Volgens een woordvoerder heeft de EU daar "een belangrijke rol" te spelen.