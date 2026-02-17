ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minister Saar namens Israël bij bijeenkomst vredesraad Washington

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 17:56
anp170226148 1
JERUZALEM (ANP/AFP) - Buitenlandminister Gideon Saar neemt donderdag namens Israël deel aan de eerste bijeenkomst van de zogenoemde Vredesraad van Donald Trump. Landen die deelnemen aan die onlangs opgerichte organisatie van de Amerikaanse president, komen in Washington samen.
Israël ging in januari in op de Amerikaanse uitnodiging tot deelname aan de raad, die moet toezien op het toekomstige overgangsbestuur in de Gazastrook. Veel westerse landen wezen een uitnodiging af, deels uit vrees dat de raad een concurrent zou worden van de Verenigde Naties, waarin zij al vertegenwoordigd zijn.
Ook een EU-commissaris is aanwezig in Washington, als waarnemersstaat. Hoewel de EU dus niet deelneemt aan de raad, wil de organisatie vanwege de "sterke betrokkenheid" bij een staakt-het-vuren in Gaza wel aanwezig zijn. Volgens een woordvoerder heeft de EU daar "een belangrijke rol" te spelen.
loading

POPULAIR NIEUWS

a8b25009-bf9d-40bf-af52-d09ba18bbfe9_1378x1554

Vrouw diende klacht in bij FBI dat ze als kind is aangerand door Trump

20230210jav0009-1920

Oekraïne herovert in een paar dagen meer grondgebied dan in de afgelopen twee jaar. Komt dat door Elon Musk?:

9ccd566032f570792b5cfbd9e2344885

Hij werd jarenlang bespot, maar vandaag zegeviert de Bitcoin-hater.

74825058_m

Waarom psychologen adviseren om met deze 5 typen mensen te breken

ANP-539348031

‘Ik heb spijt van mijn nieuwe auto: al dat vreselijke gepiep!’

ANP-550890773

Na lek blijkt: Odido bewaart jouw gegevens jarenlang, ook als je geen klant meer bent

Loading