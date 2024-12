Aegon-aandeel keldert na beschuldiging ‘piramidespel’: 'Beleggers ruw wakker geschud'

Het was maandag even alle hens aan dek voor Aegon, want het aandeel van de verzekeringsgigant maakte een flinke duikvlucht. Midden op de dag kelderde de koers plotseling, en aan het eind van de beursdag stond er een verlies van 6 procent op de borden.

De boosdoener is de activistische shortseller Spruce Point, die met beschuldigende vinger wijst naar Aegons Amerikaanse dochterbedrijf World Financial Group (WFG). Met een shortpositie in handen – het bedrijf gokt dus op een verdere koersdaling – voorspelt Spruce Point dat het aandeel van Aegon in de komende maanden zomaar met 25 tot zelfs 50 procent kan afglijden. De financiële firma heeft een beruchte reputatie. Fortune bestempelde Spruce Point ooit als "een van de meest gevreesde shortsellers van Wall Street".

Bermuda

Het hoofdkantoor van Aegon Ltd. staat in Den Haag, maar sinds 2023 is de juridische zetel van Aegon in Bermuda gevestigd - na een beslissing van de aandeelhouders tijdens een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Zeer dubieus verdienmodel

De beschuldigingen richten zich specifiek op World Financial Group (WFG), een dochterbedrijf van Aegon in de VS. Volgens Spruce Point hanteert WFG een verkoop- en wervingsmodel dat verdacht veel lijkt op multi-level marketing (netwerkmarketing). Hierbij krijgen deelnemers commissies voor het aanbrengen van nieuwe verkopers, die op hun beurt ook weer commissie krijgen bij nieuwe aanwas. Het lijkt verdacht veel op een piramidespel, maar blijft – onder strikte voorwaarden – binnen de grenzen van de wet.

Spruce Point heeft ook een recent juridisch incident opgedoken. Aegon werd in de VS aangeklaagd vanwege vermeende misstanden bij WFG. Hoewel het bedrijf die rechtszaak won, blijft de shortseller waakzaam. Volgens Spruce Point houdt de verzekeraar namelijk "onvoldoende rekening met de structurele risico's" van de Amerikaanse dochter.

‘Fors en serieus’

"De opbrengst van Aegons activiteiten in deze tak van sport in de VS is ruim 160 miljoen dollar op jaarbasis," legt beleggerstrainer Hans Oudshoorn van Saxo Bank uit aan BNR. "Dat is ongeveer 35 procent van de inkomsten uit de Amerikaanse tak en voor de hele groep ongeveer 25 procent. Dat is fors en serieus."

Met andere woorden: dit gaat niet om een zijproject waar Aegon zonder kleerscheuren afscheid van kan nemen. Als de beschuldigingen blijven rondzingen, kan het aandeel zomaar opnieuw een tik krijgen.

Bron: BNR