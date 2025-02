Aegon onderuit op Damrak na jaarcijfers, branchegenoot NN wint

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers hebben teleurgesteld gereageerd op de jaarcijfers van verzekeraar Aegon. Het aandeel sloot donderdag op de beurs in Amsterdam ruim 9 procent lager, ondanks dat het financiële concern zijn eigen winstdoelstelling had gehaald en het dividend verhoogde. Branchegenoot NN presenteerde ook zijn resultaten en won juist aan waarde.

Analisten wijzen erop dat de kapitaalbuffer van Aegon in de Verenigde Staten, zijn belangrijkste markt, minder hoog was dan kenners hadden verwacht. Dat was vooral het gevolg van ongunstige marktbewegingen. Door het koersverlies eindigde Aegon onderaan in de AEX.

NN voerde de graadmeter van de 25 grootste fondsen op het Damrak juist aan met een plus van bijna 4 procent. De aanwas van kapitaal bij deze verzekeraar was forser dan verwacht, waarmee het bedrijf zijn doelstelling volgens analisten van ING een jaar eerder behaalde dan gepland.

De hoofdgraadmeter zelf zakte 0,4 procent tot 938,58 punten. De MidKap won juist 0,4 procent tot 857,32 punten.