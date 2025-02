Jonge Zwitser Christen ritwinnaar in Ronde van de Algarve

ALTO DA FÓIA (ANP) - De Zwitser Jan Christen heeft donderdag de tweede etappe van de Ronde van de Algarve gewonnen. Het was een rit van Lagoa naar Alto da Fóia, over ruim 177 kilometer. Christen reed op de slotklim weg uit een eerste groep en zag alleen João Almeida, zijn ploeggenoot bij UAE Team Emirates, nog terugkomen. De Portugees gunde de pas 20-jarige Christen de ritzege.

De eerste etappe kende woensdag geen winnaar, hoewel de Italiaan Filippo Ganna als eerste over de finish was gekomen. Dat gebeurde terwijl het grootste deel van het peloton door een verkeerde afslag te nemen op een parallelweg was beland. Het was een fout van de organisatie die aanvankelijk Ganna tot winnaar uitriep maar later daarop terugkwam omdat de rituitslag "geen recht deed aan de sport", luidde de verklaring.

De Belg Laurens De Plus finishte als derde op de Alto da Fóia, de hoogste berg van de Algarve. Het verwachte duel tussen Jonas Vingegaard en Primoz Roglic vond net achter de ritwinnaar plaats. De Deen van Visma - Lease a Bike werd zesde op tien seconden van de ritwinnaar. De Sloveen Roglic finishte drie seconden later als negende.

Christen is nu de eerste leider in de koers die zondag eindigt met een individuele tijdrit over ruim 19 kilometer.