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AEX begint voorzichtig aan tweede jaarhelft na sterk kwartaal

Economie
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 9:13
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is woensdag voorzichtig begonnen aan de tweede helft van 2026. Beleggers deden het rustig aan na de sterke opmars in het afgelopen kwartaal, die volgde op het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Na de over het algemeen sterke bedrijfsresultaten in het eerste kwartaal kijken beleggers nu uit naar de resultaten over het tweede kwartaal, die in de komende weken naar buiten komen.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 1077,86 punten. De AEX steeg in het afgelopen kwartaal met 12,5 procent door de hoop op een definitief einde aan de oorlog in het Midden-Oosten en het aanhoudende optimisme over de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI).
De MidKap daalde woensdagochtend een fractie tot 1067,99 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent. Frankfurt klom 0,1 procent.
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