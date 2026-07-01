Basic-Fit neemt Duitse fitnessketen wellyou met 41 clubs over

HOOFDDORP (ANP) - De Nederlandse fitnessketen Basic-Fit neemt de Duitse branchegenoot wellyou over voor 52 miljoen euro in contanten. Wellyou heeft 41 clubs, hoofdzakelijk in het noorden van Duitsland, met ongeveer 110.000 leden.

De clubs worden na de overname omgebouwd tot locaties van Basic-Fit. Volgens Basic-Fit wordt daarmee de Duitse aanwezigheid uitgebreid. Nu bezit Basic-Fit op die markt 74 clubs, waaronder 22 van dochtermerk Clever Fit. Dat worden met de overname 115 sportscholen. De overname moet in het derde kwartaal van dit jaar afgerond worden. Het hoofdkantoor van wellyou staat in Kiel.

Basic-Fit is de grootste fitnessketen van Europa met meer dan 2150 clubs en ruim zes miljoen abonnees. Frankrijk is de grootste markt van het bedrijf. In Nederland telde Basic-Fit in het eerste kwartaal van dit jaar 248 clubs.