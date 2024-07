AEX in het rood, TomTom onderuit na omzetalarm

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met verlies de handel uitgegaan, nadat de hoofdgraadmeter vrijdag nog een nieuw slotrecord op de borden had gezet. Bij de bedrijven op het Damrak was navigatiespecialist TomTom een opvallende daler na een omzetwaarschuwing.

De AEX eindigde 0,8 procent lager op 937,47 punten. Op vrijdag werd nog een koerswinst van 1 procent behaald. De MidKap verloor 0,6 procent tot 889,61 punten. In Frankfurt en Londen waren minnen tot 0,9 procent te zien. De CAC40 in Parijs leverde 1,2 procent in.

TomTom ging 8,4 procent onderuit bij de kleinere fondsen. De navigatiedienstverlener leed afgelopen kwartaal opnieuw verlies en zag de omzet licht dalen. TomTom verwacht dat de omzet dit jaar aan de onderkant van de eerder afgegeven verwachting uitkomt en denkt ook niet langer de financiële doelstellingen voor 2025 te kunnen realiseren. Het bedrijf kondigde wel aan de samenwerking met Microsoft verder uit te breiden.