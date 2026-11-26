AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag met een stevige winst begonnen. Vooral de chipbedrijven werden weer opgepikt door beleggers na de recente zware koersverliezen in de sector. De stemming op de Europese markten werd gesteund door een late koopgolf in de Amerikaanse techsector. De beurzen in New York wisten daardoor woensdag de forse openingsverliezen flink terug te dringen, voorafgaand aan een feestdag in de Verenigde Staten.

Op Wall Street wordt donderdag niet gehandeld vanwege de viering van Thanksgiving. Op Black Friday zijn de Amerikaanse beurzen slechts een halve dag open.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 1,5 procent hoger op 1079,24 punten. De AEX raakte in de afgelopen twee dagen nog ruim 2 procent kwijt door forse koersverliezen van de chipbedrijven. ASML, Besi en ASMI stegen nu tot rond de 4 procent, na verliezen tot bijna 8 procent een dag eerder. Dinsdag zakten de chipbedrijven al tot bijna 9 procent.