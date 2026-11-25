Je werkt boven, de woonkamer is leeg en de thermostaat hangt beneden. Dan klinkt het logisch om alleen de werkkamer te verwarmen. Maar of je daarmee geld bespaart, hangt af van twee dingen: hoeveel gas je uitspaart en welk apparaat je boven aanzet. Een elektrische kachel en een airco hebben allebei een stekker, maar leveren voor dezelfde euro heel verschillende hoeveelheden warmte.

Wat kost dezelfde hoeveelheid warmte?

Stel dat je € 1,50 betaalt voor een kuub gas en € 0,30 voor een kilowattuur stroom. Een moderne hr-ketel levert met die kuub gas ongeveer 9 kilowattuur warmte. Om datzelfde met een gewoon elektrisch kacheltje te bereiken, heb je ongeveer 9 kilowattuur stroom nodig. Kosten: € 2,70. Voor dezelfde warmte is het kacheltje in dit voorbeeld dus € 1,20 duurder dan de cv.

Een warmtepomp maakt de vergelijking interessanter. Die zet niet alleen stroom om in warmte, maar haalt ook warmte uit bijvoorbeeld de buitenlucht. Levert de pomp met 1 kilowattuur stroom 4 kilowattuur warmte, dan kost dezelfde portie warmte ongeveer 68 cent. Dat zijn alleen de verbruikskosten: wie een nieuw systeem overweegt, moet aanschaf en installatie apart meerekenen.

Wanneer kan het kacheltje wél uit?

Terug naar die werkkamer. Een kachel van 2.000 watt die twee uur achter elkaar op vol vermogen draait, kost bij het voorbeeldtarief € 1,20. Zet je de cv elders lager en bespaar je daardoor méér dan 0,8 kuub gas, dan ben je per saldo goedkoper uit. Bespaar je minder, dan was de cv voordeliger. En die 0,8 kuub is een omslagpunt, geen voorspelling van wat jouw huis bespaart.

Daar zit het verschil: het kacheltje levert geen goedkopere warmte. Je kunt goedkoper uit zijn doordat je de lege woonkamer niet voor niets warm houdt.

Hangt er al een airco? Kijk dan eerst op de afstandsbediening

Heeft de werkkamer een vaste splitairco met verwarmingsstand, dan heb je daar al een lucht-luchtwarmtepomp. De buitenunit haalt warmte uit de buitenlucht; de binnenunit blaast die als warme lucht de kamer in. Voordat je een los kacheltje koopt, loont het dus om die verwarmingsstand te proberen. De douche wordt er niet warm van, maar daar ging je ook niet zitten werken.

Wil je het voor je eigen thuiswerkdag uitrekenen? Pak je energiecontract erbij. Vermenigvuldig de extra kilowatturen stroom met je stroomtarief en de uitgespaarde kuubs gas met je gastarief. Pas als het tweede bedrag groter is dan het eerste, bespaar je echt.

Meer weten?