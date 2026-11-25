Er drijven witte schilfertjes in je thee en op de bodem van de waterkoker zit een smerige grijze korst vastgekoekt aan het verwarmingselement. Wat is dat voor troep?

Dat is kalk: calcium- en magnesiumdeeltjes uit het kraanwater, die achterblijven als het water kookt. Je kunt het met verschillende middeltjes uit de keukenkast schoonmaken, dat hoeft niet meer dan een halfuur tot een paar uur te duren.

Zo ontkalk je de waterkoker met azijn, citroen of citroenzuur

Fabrikanten en winkels geven verschillende recepten. Ze werken allemaal op dezelfde manier: het zuur lost de kalk op. Hoe meer kalk, hoe langer je het laat staan.

Middel Hoeveel Koken? Laten staan Bron Witte of schoonmaakazijn 1 deel azijn op 2 delen water, samen ongeveer een halve liter ja een halfuur Kassa Witte azijn, sterker gelijke delen azijn en water ja een uur tot een nacht HG Citroen water met het sap van een halve citroen ja een halfuur HG Citroenzuur één eetlepel in een volle waterkoker ja een paar uur Beko Ontkalker (amidosulfonzuur) 150 milliliter, aangevuld met water tot de rand nee hooguit 30 minuten Coolblue

Volg bij een ontkalker uit de winkel altijd de verpakking, adviseert Beko. Een ontkalker op basis van amidosulfonzuur, ook wel sulfaminezuur, werkt sterker dan azijn, maar je moet hem goed uitspoelen, schrijft VRT NWS.

Is kalk in je waterkoker schadelijk?

Nee, schrijft schoonmaakmiddelenmaker HG. Kalk kan wel de smaak van je thee veranderen en de waterkoker korter laten meegaan.

Kalk in de waterkoker is niet direct schadelijk voor de gezondheid. - HG

Het kost ook tijd. Een laag kalk op het verwarmingselement “geleidt de warmte minder goed en duurt het langer voordat het water kookt”, schrijft Coolblue . Hoeveel stroom dat precies scheelt, noemt geen van de bronnen.

Hoe vaak moet je de waterkoker ontkalken?

Zodra je de kalk duidelijk ziet, zegt Charlotte, waterkokerspecialist bij Coolblue. Ze rekent op minimaal twee tot drie keer per jaar. HG houdt het op ongeveer om de drie maanden en vaker bij hard water. Hoe hard het water bij jou is, staat op de site van je drinkwaterbedrijf.

In vijf stappen kalkvrij

Vul de waterkoker met het mengsel uit de tabel. Zet hem bij azijn of citroen aan en laat het koken. Laat het staan zo lang als bij je middel hoort. Bij een dikke laag kalk kan dat een nacht zijn. Giet het weg en schrob de binnenkant na met een borstel, adviseert Kassa. Kook een keer schoon water en giet dat weg. Spoel na tot de geur van azijn of citroen weg is. Dat kan een paar kookbeurten duren, schrijft Coolblue. HG raadt drie keer naspoelen met warm water aan.

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