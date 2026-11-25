Op de drukste dagen van december verwerken de medewerkers van PostNL zo’n 1,7 miljoen pakketten, een half miljoen meer dan normaal. Het aantal bezorgritten neemt dan ook toe van 4.500 naar 6.300 per dag, meldt PostNL . Wat verdient de bezorger die met al die dozen je straat in rijdt? Hoe zit dat in België en valt er meer te verdienen in het weekend?

Een bezorger van 21 jaar of ouder krijgt bij PostNL €14,99 bruto per uur. Dat is precies het wettelijk minimumloon sinds 1 juli.

Wat verdient een pakketbezorger bij PostNL?

PostNL noemt op de eigen vacaturesite €2.557 bruto per maand voor een volle werkweek, voor bezorgers vanaf 18 jaar. Dat komt neer op €14,99 per uur, of €16,19 als je het vakantiegeld van 8 procent meetelt. PostNL betaalt dat vakantiegeld in mei uit.

Wie op zaterdag rijdt, krijgt 40 procent extra per uur. Een zaterdag levert de bezorger dus €20,99 bruto per uur op, zonder vakantiegeld. Een eindejaarsuitkering of dertiende maand kent PostNL niet, volgens de loontabellen van Nettohelder

In cijfers

1,7 miljoen pakketten op een piekdag, tegen 1,2 miljoen op een gewone dag (PostNL)

6.300 bezorgritten per dag in de drukste weken, normaal 4.500 (PostNL)

€14,99 bruto per uur voor een bezorger vanaf 18 jaar (PostNL)

40 procent toeslag op zaterdag voor pakketbezorgers (PostNL)

En de postbode die de kerstkaarten brengt?

Wie brieven en kaarten bezorgt, valt onder de aparte cao voor postbezorgers, die loopt van 1 januari 2026 tot en met eind 2027. Een postbezorger van 18 jaar of ouder krijgt bij PostNL €16,19 bruto per uur, inclusief 8 procent vakantiegeld dat elke maand wordt uitbetaald. Zonder vakantiegeld is dat ook €14,99.

Er zijn vier loontreden. De hoogste trede staat volgens Nettohelder op €15,61 per uur. Postbezorgers werken meestal 3 tot 20 uur per week en krijgen een vergoeding voor het gebruik van hun eigen fiets en smartphone. Jongeren verdienen minder: €12,95 per uur op hun zestiende en €14,57 op hun zeventiende, inclusief vakantiegeld.

Voor kerstpost zet PostNL dit jaar maandag 21 december in als extra bezorgdag. Voor pakketten is dat zondag 29 november, het weekend na Black Friday.

Verdient een Belgische postbode meer?

Op papier niet. Bpost biedt een postbode met een uitzendcontract €2.369,74 bruto per maand voor een voltijdse baan, de voorwaarden van september 2026. Dat is bijna €190 minder dan de €2.557 bij PostNL.

Een Belg krijgt er wel meer bij. Bpost geeft per gewerkte dag een maaltijdcheque van €10 bij een voltijdse baan, betaalt het woon-werkverkeer terug en keert na een jaar in vaste dienst een eindejaarspremie en dubbel vakantiegeld uit. Ook is er een vergoeding voor buitenwerk van gemiddeld €90,20 netto per twintig werkdagen.

Bpost zoekt via uitzendbureau Start People momenteel meer dan honderd postbodes. In Nederland krijgt PostNL er concurrentie bij: DHL breidt de postbezorging uit

Waarom het startloon in januari weer omhoog moet

Per 1 januari 2027 stijgt het minimumuurloon naar €15,29 , meldt de Rijksoverheid . De cao voor postbezorgers geeft op die dag 1,75 procent loonsverhoging. Volgens de loontabel van Nettohelder komt de laagste trede dan uit op €15,25, vier cent onder het minimumloon.

Lager dan het wettelijk minimum mag een werkgever niet betalen. De beginnende postbezorger gaat in januari dus minstens naar €15,29 per uur, nog voor de kerstkaarten van dit jaar allemaal bezorgd zijn.

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