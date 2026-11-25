Koop je bij Ryanair geen stoel bij, dan weet je sinds eind oktober pas vlak voor vertrek waar je zit. Het gratis stoelnummer, dat willekeurig wordt toegewezen, staat nu pas drie à vier uur voor de vlucht op je digitale instapkaart. Vroeger zag je het meteen bij het online inchecken, tot 24 uur van tevoren.

De prijsvechter voerde de wijziging zonder ophef door toen de winterdienstregeling begon. Pas deze week werd er breed over bericht.

Wat er precies verandert

Met een gratis stoel kun je nu al vanaf 72 uur voor vertrek inchecken, in plaats van 24 uur. Maar inchecken en stoeltoewijzing zijn losgekoppeld. Je krijgt eerst een instapkaart zonder plek. Het stoelnummer komt er later automatisch bij.

Online inchecken sluit zoals altijd twee uur voor vertrek. Wie een stoel koopt, kan nog steeds tot 60 dagen van tevoren inchecken en zelf een plek kiezen.

Wie gratis kiest, hoort vaak pas onderweg naar het vliegveld waar hij zit.

Ryanairs redenering

Ryanair zegt dat de wijziging reizigers die wél een stoel willen kopen meer tijd geeft. Deze zomer klaagden passagiers dat hun favoriete plek op de reisdag al als gratis stoel was weggegeven. Wie niet betaalt, vindt het volgens de maatschappij duidelijk niet belangrijk waar hij zit.

Er is ook een keerzijde. Ben je ontevreden over je gratis plek, dan kun je niet meer even bijbetalen voor een betere. Bij de toewijzing is het meeste al weg. De onzekerheid duwt reizigers dus richting een betaalde stoel, en dat is precies waar het verdienmodel van een prijsvechter om draait.

Bij een vlucht van anderhalf uur maakt het weinig uit. Bij een langere reis, of als je naast je reisgenoot wilt zitten, telt het wel.

KLM schuift dezelfde kant op

Ook bij KLM kun je niet meer vanzelfsprekend gratis een stoel kiezen. Met het goedkoopste ticket wijst KLM je bij het inchecken een stoel toe. Wil je een andere plek, bijvoorbeeld aan het raam of het gangpad, dan betaal je.

Sinds oktober betaal je op Europese KLM-vluchten ook voor het broodje, het bier en de wijn. Koffie, thee, water, jus d'orange en de stroopwafel blijven gratis.

Bij bagage is de goedkoopste KLM-reiziger zelfs slechter af. Met een Basic-ticket mag alleen een tasje van 40 × 30 × 15 centimeter gratis mee, ongeveer 18 liter. Bij Ryanair is de gratis tas 40 × 30 × 20 centimeter, ongeveer 24 liter. Dat is een derde meer ruimte.

Met het goedkoopste KLM-ticket mag er een kleiner tasje mee dan bij Ryanair.

Zo houd je grip op je stoel

Gratis stoel: inchecken kan vanaf 72 uur voor vertrek, het nummer volgt drie à vier uur voor vertrek.

Wil je naast je reisgenoot of aan het raam zitten? Koop dan een stoel voordat de gratis plekken worden verdeeld.

Kijk in de app voordat je naar het vliegveld vertrekt.

Online inchecken sluit twee uur voor vertrek.

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