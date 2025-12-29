ECONOMIE
AEX-index begint licht hoger aan laatste week 2025

Economie
door anp
maandag, 29 december 2025 om 9:25
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag licht hoger begonnen. Beleggers deden het rustig aan na het lange kerstweekeinde. Met nog twee volle handelsdagen en een halve handelsdag te gaan, stevent de Amsterdamse hoofdindex af op een winst van ruim 7 procent in 2025. Op oudejaarsdag kennen de beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Londen een verkorte handelssessie en zijn de markten in Frankfurt, Zürich en Milaan gesloten. Op 1 januari blijven alle beurzen dicht. Op vrijdag 2 januari wordt de handel weer hervat.
De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 943,21 punten. Afgelopen woensdag sloot de hoofdindex tijdens een verkorte handelssessie voor kerst 0,1 procent lager. De MidKap klom maandag ook 0,2 procent, tot 918,43 punten en koerst af op een jaarwinst van ongeveer 10 procent. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent.
