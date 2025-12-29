ECONOMIE
Toppoliticus in Moskou looft vooruitgang gesprekken Oekraïne

Samenleving
door anp
maandag, 29 december 2025 om 9:23
anp291225053 1
MOSKOU (ANP/DPA) - Een vicevoorzitter van het Russische hogerhuis en autoriteit op het gebied van buitenlandse politiek, Konstantin Kosatsjev, vindt de gesprekken afgelopen weekend over de beëindiging van de oorlog in Oekraïne hoopgevend. De Amerikaanse president Donald Trump sprak met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin en vervolgens met de president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky.
De Russische regering staat volgens Kosatsjev positief tegenover de gesprekken en "heeft het gevoel dat er vooruitgang wordt geboekt". Kosatsjev is voormalig topdiplomaat en geldt als buitenlandexpert in het Kremlin. Hij noemt Trumps standpunt "evenwichtig en doelgericht".
"Eén ding is duidelijk" volgens Kosatsjev: "Rusland en de VS hebben de sleutel tot het oplossen van het conflict, en de Europeanen zullen kwaadaardig blijven handelen en Zelensky zal nerveus aan de zijlijn staan ​​te roken". In Russische ogen proberen Zelensky en Europese bondgenoten een definitieve vredesregeling te dwarsbomen.
