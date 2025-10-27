ECONOMIE
AEX-index begint met nieuw record aan week vol rentebesluiten

Economie
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 9:16
anp271025078 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag met een nieuw record begonnen. Beleggers maken zich op voor een drukke week met onder meer rentebesluiten in de Verenigde Staten, de eurozone en Japan. In Amsterdam openen deze week de AEX-bedrijven ASMI, Adyen, ING en Shell de boeken. Daarnaast komen grote Amerikaanse techbedrijven als Google-eigenaar Alphabet, Microsoft, Facebook-moederbedrijf Meta en iPhone-maker Apple met cijfers.
De aandacht gaat verder vooral uit naar de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. Afgelopen weekend vonden er handelsbesprekingen plaats tussen de twee landen in Maleisië. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zei na afloop van die besprekingen dat Trump en Xi donderdag een handelsakkoord zullen aankondigen.
De AEX noteerde kort na opening 0,6 procent hoger op 984,60 punten. De hoofdindex scherpte daarmee de hoogste tussentijdse stand ooit verder aan en heeft de grens van 1000 punten in het vizier.
