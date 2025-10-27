Handen onthullen vroege signalen van leverproblemen – waar moet je op letten?

Dat er iets mis is met je lever ontdek je vaak pas als het laat is, en soms te laat.

Veel mensen realiseren zich niet dat onze handen belangrijke waarschuwingen kunnen geven over onze gezondheid – en met name over onze leverfunctie. De lever is een essentieel orgaan dat zorgt voor ontgifting, stofwisseling en hormoonregulatie. Vroege signalen van leverproblemen zijn soms letterlijk zichtbaar op onze handen.

1. Rode handpalmen (palmar erythema): Opvallende roodheid aan de binnenkant van de handen, vooral onder de duim en pink, kan wijzen op verhoogde oestrogeenspiegels door leverproblemen. Dit symptoom is vaak een vroeg teken van leveraandoeningen zoals cirrose of chronische hepatitis, maar kan ook bij hormonale en auto-immuunziekten optreden. Medisch onderzoek is raadzaam.

2. Veranderingen aan de nagels:

Witte nageltoppen met een roze, smalle band bij de nagelbasis (“Terry’s nails”) worden vaak gezien bij levercirrose, maar kunnen ook voorkomen bij hartfalen en diabetes.

Broze nagels of nail clubbing (ronde, verdikte nagels en vingertoppen) wijzen meestal op verminderde bloedtoevoer en kunnen zowel bij lever- als bij longziekten voorkomen.

3. Jeukende handpalmen en voetzolen: Chronische jeuk zonder zichtbare uitslag, vooral ’s nachts of na een warme douche, duidt dikwijls op een stoornis in de galproductie (cholestase). Dit gaat samen met een ophoping van galzouten in de huid door verminderde leverfunctie. Aanhoudende jeuk verdient snel medische aandacht.

4. Tremoren en gebogen vingers (Dupuytren’s contractuur): Coarse, fladderende bewegingen (“asterixis”) wijzen op een neurologische complicatie bij ernstige leverziekte, zoals hepatische encefalopathie. Dupuytren’s contractuur, waarbij de vingers geleidelijk krom trekken door verdikking van het bindweefsel in de hand, komt vaker voor bij mensen met chronische leveraandoeningen – en bij overmatig alcoholgebruik en diabetes.

5. Extra symptomen: Naast handafwijkingen kan leverziekte zich uiten in systemische symptomen zoals:

Geelzucht (gele huid en ogen)

Snel blauwe plekken en bloedingen

Extreme vermoeidheid

Vochtophoping in de buik (ascites)

“Spinnenkopjes” onder de huid (spider angiomas)