Slaap je beter als je bananen eet?

De idee dat het eten van bananen voor het naar bed gaan de nachtrust kan bevorderen, is gebaseerd op het gegeven dat bananen tryptofaan bevatten . Dit aminozuur stimuleert ons lichaam om serotonine en melatonine aan te maken - hormonen die van essentieel belang zijn om slaperig te worden en te blijven slapen. Voedingsmiddelen met tryptofaan helpen ons lichaam meer serotonine te produceren, dat op zijn beurt kan worden omgezet in melatonine, ook wel het 'slaaphormoon', dat onze slaap -waakcyclus beheerst.

Bananen bevatten naast tryptofaan ook de mineralen kalium en magnesium, die werken als natuurlijke spierverslappers, en vitamine B6, die de omzetting van tryptofaan in serotonine ondersteunt. Deze voedingsstoffencombinatie kan dus een positief effect hebben op de slaap.

Het is echter belangrijk te benadrukken dat het werkelijke effect van het nuttigen van een banaan op de slaap niet uit proportie moet worden geblazen. Andere levensmiddelen zoals kwark , yoghurt, tonijn, kaas, havermout, pluimvee, amandelen en walnoten bevatten ook tryptofaan en mogelijk zelfs melatonine, en kunnen ook bijdragen aan het bevorderen van de slaap. Een gebalanceerd voedingspatroon is van cruciaal belang, en het nuttigen van een banaan zal geen wonderen verrichten als de rest van het dieet niet in evenwicht is.

Tenslotte kan het consumeren van een banaan voor het slapengaan inderdaad bevorderlijk zijn voor een betere nachtrust door het aanwezige tryptofaan en andere slaapbevorderende voedingsstoffen. Maar het vormt slechts een deel van een uitgebreider geheel dat betrekking heeft op gezonde voeding en goede slaaphygiëne.

Hieronder is een lijst van voedingsmiddelen die gunstig kunnen zijn voor de slaap:

1. Amandelen : Ze zijn rijk aan magnesium, wat mogelijk de slaapkwaliteit kan verbeteren, vooral bij mensen met slapeloosheid

2. Kamillethee : Deze staat bekend om zijn kalmerende effecten, die kunnen bijdragen aan een verbeterde slaap.

3. Lijnzaad : Dit bevat omega-3 vetzuren en magnesium.

4. Honing : Het kan bijdragen tot het ontspannen van het lichaam en het verbeteren van de slaap.

5. Melk en zuivelproducten : Deze bevatten tryptofaan en calcium, wat de productie van melatonine kan bevorderen.

6. Havermout : Het is rijk aan melatonine en complexe koolhydraten, die kunnen bijdragen aan het bevorderen van slaperigheid.

7. Aardappels : Deze kunnen helpen bij het verwijderen van zuren die de opname van tryptofaan in de hersenen kunnen hinderen

8. Gevogelte : Kip en kalkoen zijn rijk aan tryptofaan, wat kan bijdragen aan het bevorderen van de slaap.

9. Eieren : Dit bevat ook tryptofaan en is een goede bron van eiwitten[4].

10. Noten en zaden : Dit omvat pompoenpitten en walnoten, die magnesium en tryptofaan bevatten

11. Peulvruchten : Bonen en linzen, die tryptofaan en complexe koolhydraten bevatten

12. Kersen : Zijn rijk aan melatonine en kunnen bijdragen aan de regulatie van de slaap-waakcyclus.

13. Chocolade : Bevat sporen van tryptofaan en magnesium.