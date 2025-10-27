Twee PVV-Kamerleden vallen met nepbeelden anoniem Timmermans aan

Twee Kamerleden van de PVV plaatsten met AI gemaakte beelden van Frans Timmermans op een populaire Facebookpagina die ze heimelijk beheren, zo blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Volgers reageerden met tientallen doodswensen richting Timmermans. Volgens deskundigen is zeker één afbeelding strafbaar. GroenLinks-PvdA doet aangifte tegen de PVV-Kamerleden wegens laster en ook aangifte wegens tientallen bedreigingen.

Op één van de met AI gemaakte beelden, geplaatst op 24 juli op de Facebookpagina 'Wij doen GEEN aangifte tegen Geert Wilders', is Timmermans afgebeeld met handboeien om, terwijl hij door agenten wordt afgevoerd. De afbeelding is op het eerste gezicht nauwelijks van echt te onderscheiden. 'Hier is sprake van laster', zegt hoogleraar Privacy en Cybercrime Bart Schermer, 'het verspreiden van onwaarheden met het oog op het aantasten van iemands goede naam'. De maximumstraf voor laster is twee jaar cel.

De Kamerleden die de Facebookpagina beheren, Maikel Boon en Patrick Crijns, reageerden niet op vragen van de Volkskrant. Ook PVV-leider Geert Wilders antwoordde niet. De populaire pagina, die dagelijks meer dan 500 duizend keer werd bekeken, met soms pieken van meer dan een miljoen, werd vrijdag vlak nadat de Volkskrant vragen had gesteld offline gehaald. De Volkskrant heeft de Facebookberichten, de beelden en de vele honderden haatdragende reacties al bewaard.