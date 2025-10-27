ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Twee PVV-Kamerleden vallen met nepbeelden anoniem Timmermans aan

Politiek
door Redactie
maandag, 27 oktober 2025 om 6:39
gandr-collage (23)
Twee Kamerleden van de PVV plaatsten met AI gemaakte beelden van Frans Timmermans op een populaire Facebookpagina die ze heimelijk beheren, zo blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Volgers reageerden met tientallen doodswensen richting Timmermans. Volgens deskundigen is zeker één afbeelding strafbaar. GroenLinks-PvdA doet aangifte tegen de PVV-Kamerleden wegens laster en ook aangifte wegens tientallen bedreigingen.
Op één van de met AI gemaakte beelden, geplaatst op 24 juli op de Facebookpagina 'Wij doen GEEN aangifte tegen Geert Wilders', is Timmermans afgebeeld met handboeien om, terwijl hij door agenten wordt afgevoerd. De afbeelding is op het eerste gezicht nauwelijks van echt te onderscheiden. 'Hier is sprake van laster', zegt hoogleraar Privacy en Cybercrime Bart Schermer, 'het verspreiden van onwaarheden met het oog op het aantasten van iemands goede naam'. De maximumstraf voor laster is twee jaar cel.
De Kamerleden die de Facebookpagina beheren, Maikel Boon en Patrick Crijns, reageerden niet op vragen van de Volkskrant. Ook PVV-leider Geert Wilders antwoordde niet. De populaire pagina, die dagelijks meer dan 500 duizend keer werd bekeken, met soms pieken van meer dan een miljoen, werd vrijdag vlak nadat de Volkskrant vragen had gesteld offline gehaald. De Volkskrant heeft de Facebookberichten, de beelden en de vele honderden haatdragende reacties al bewaard.

Lees ook

Bij het afscheid van de PVV als serieuze partij. Voorstander van strenge straffen, maar erg vaak zelf crimineel. Van brievenbuspissen tot plagiaat, illegaal wapenbezit en een demonstrant aanrijden: de PVV is altijd goed bezigBij het afscheid van de PVV als serieuze partij. Voorstander van strenge straffen, maar erg vaak zelf crimineel. Van brievenbuspissen tot plagiaat, illegaal wapenbezit en een demonstrant aanrijden: de PVV is altijd goed bezig
Oplopende ruzie tussen Mona Keizer en Marjolein FaberOplopende ruzie tussen Mona Keizer en Marjolein Faber
PVV'er Markuszower stapt ontevreden over kwestie-Arib uit bestuur Tweede KamerPVV'er Markuszower stapt ontevreden over kwestie-Arib uit bestuur Tweede Kamer
“Al het tuig het land uit” — te beginnen met het PVV-tuig.“Al het tuig het land uit” — te beginnen met het PVV-tuig.
loading

POPULAIR NIEUWS

160367093_m

Dit is het verrassende gezondheidsvoordeel van grijze haren

b730ef61 677f 46a8 bc20 1d98ed1d1b8a

Hoe vaders hun dochters vormen

ANP-540338476

Poetin vreest nieuwe staatsgreep nu Rusland eindelijk begint te bezwijken

images (21)

Voor wie toch nog denkt dat JA21 ontzettend gematigd is: 'Gas geven als je een jood ziet, old habits die hard"

ANP-87262383

Google's kwantumcomputer verslaat beste supercomputer: “Een nieuw tijdperk breekt aan”

shutterstock_2671810981

Slaaptekort zorgt ervoor dat je hersenen dingen onthouden die nooit gebeurd zijn

Loading