AEX-index begint voorzichtig, Wall Street blijft dicht

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag voorzichtig begonnen aan de laatste dag van een roerige beursweek. De handel stond deze week vooral in het teken van de ondertekening van een voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Beide partijen beloofden de komende zestig dagen te onderhandelen over een definitief akkoord. De voor vrijdag geplande gesprekken tussen de VS en Iran in Zwitserland gaan echter niet door.

Beleggers moeten het verder stellen zonder richting uit de VS. Op de beurzen in New York wordt vrijdag niet gehandeld vanwege Juneteenth, de herdenking van de afschaffing van de slavernij.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 1077,97 punten. De AEX sloot donderdag licht lager na het behalen van een nieuw slotrecord een dag eerder. De MidKap won vrijdagochtend een fractie tot 1102,87 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent. Londen bleef onveranderd.

ASML

ASML stond in de staartgroep van de AEX, met een verlies van 1,8 procent. De Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick heeft bij de top van de chipmachinemaker zijn bezorgdheid geuit dat een van de meest geavanceerde machines van ASML mogelijk in China terecht is gekomen, meldde persbureau Bloomberg. Dit zou in strijd zijn met Amerikaanse opgelegde exportbeperkingen. Volgens bronnen zou ASML de minister hebben laten weten dat dit niet klopt.

Prosus won 0,2 procent. De techinvesteerder bevestigde de financiële doelen in het afgelopen boekjaar te hebben behaald. Prosus profiteerde in de verslagperiode van zijn groeiende e-commerceactiviteiten en de waardestijging van zijn belang in het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent.

De olieprijzen gingen omhoog, na de forse daling een dag eerder. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor alle schepen die door de Straat van Hormuz willen varen. Die belangrijke zeestraat is volgens afspraken met de VS weer geopend, maar Iran adviseert schepen om zich te houden aan het tijdslot en de route die ze krijgen toegewezen van de Iraanse autoriteiten. Olie- en gasconcern Shell won 0,7 procent in Amsterdam.