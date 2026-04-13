AEX-index daalt na mislukken vredesbesprekingen VS en Iran

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag lager geopend door de vrees voor een nieuwe escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. President Donald Trump kondigde aan dat de Amerikaanse marine de Straat van Hormuz gaat blokkeren na het mislukken van de vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Islamabad afgelopen weekend. Die zeestraat is een belangrijke transportroute voor olie en gas uit het Midden-Oosten. Iran heeft laten weten de blokkade niet te zullen toestaan.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent lager op 1004,48 punten. Vrijdag sloot de AEX nog boven de 1010 punten door optimisme over het voorlopige staakt-het-vuren tussen de VS en Iran. Voor het uitbreken van de oorlog stond de hoofdindex nog op 1027 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 995,24 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1 procent.