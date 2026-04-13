Sinner voert ATP-ranglijst weer aan, Van de Zandschulp 49e

Sport
door anp
maandag, 13 april 2026 om 9:26
LONDEN (ANP) - Tennisser Jannik Sinner voert weer de wereldranglijst aan. De Italiaan nam de leidende positie over van de Spanjaard Carlos Alcaraz, nadat hij zijn rivaal had verslagen in de finale van het masterstoernooi van Monte Carlo (7-6 (5) 6-3). Botic van de Zandschulp is gestegen naar de 49e plaats.
Van de Zandschulp steeg een week eerder van de 62e naar de 52e plaats op de ATP-ranking. Na nog drie plaatsen te zijn gestegen is de Nederlander terug in de top 50. Van de Zandschulp nam in augustus 2022 de 22e plaats in.
Tallon Griekspoor bleef staan op de 32e plaats. De tennisser kwam na zijn vroege uitschakeling in Monte Carlo door Gaël Monfils niet meer in actie. Hij speelt deze week net als Van de Zandschulp in München.
Jesper de Jong blijft staan op de 108e plek. De Jong slaagde er zondag tegen Juan Manuel Cerúndolo niet in zich te kwalificeren voor het hoofdtoernooi in Barcelona.
