AEX-index koerst af op lager begin, focus op Federal Reserve

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak koerst dinsdag af op een licht lager begin, na de kleine verliesbeurt een dag eerder. Beleggers letten vooral op de Federal Reserve, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank woensdag de leenkosten in de Verenigde Staten voor de derde keer op rij gaat verlagen om de grootste economie ter wereld te ondersteunen.

De Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend omlaag, ondanks nieuwe recordstanden van de S&P 500-index en techgraadmeter Nasdaq op Wall Street. De Amerikaanse Dow-Jonesindex sloot echter voor de achtste dag op rij lager. Dat is de langste verliesreeks voor de hoofdindex sinds 2018. De Nikkei in Tokio daalde 0,2 procent. SoftBank steeg ruim 4 procent. De grote Japanse techinvesteerder gaat 100 miljard dollar investeren in verschillende projecten in de VS. De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren 0,4 en 0,8 procent.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar BAM. De bouwer liet weten dat het Openbaar Ministerie (OM) het lopende onderzoek naar BAM International heeft afgesloten. Het OM startte in 2022 een onderzoek naar verdenkingen in verband met mogelijke fraude en corruptie bij enkele opgeleverde projecten van BAM International. BAM heeft volledig meegewerkt aan het onderzoek. Het OM heeft het onderzoek nu gesloten en de zaak geseponeerd. BAM moet wel een boete betalen van 30.000 euro.

JDE Peet's

BAM liet verder weten het resterende belang van 50 procent in Invesis te verkopen aan pensioenfonds en samenwerkingspartner PGGM. De bouwer ontvangt daarvoor een contante vergoeding van ongeveer 105 miljoen euro. Na afronding van de verkoop zal Invesis volledig eigendom zijn van PGGM Infrastructure Fund.

JDE Peet's zal mogelijk tegenwind ondervinden van een negatief analistenrapport. De kenners van zakenbank Goldman Sachs gaven de eigenaar van Douwe Egberts een verkoopadvies.

PostNL

PostNL kondigde aan Linde Jansen te benoemen tot nieuwe financieel directeur van het postbedrijf. Jansen, die momenteel een financiële functie heeft bij Heineken, volgt Pim Berendsen op. PostNL liet eerder al weten dat Berendsen na de aandeelhoudersvergadering op 15 april 2025 de functie van bestuursvoorzitter van Herna Verhagen overneemt.

De euro was 1,0501 dollar waard, tegen 1,0503 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 70,86 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 74,11 dollar per vat.