Als je de verbluffende auto's van 2025 wilt zien, kijk naar China

De belangrijkste aantrekkingskracht van een Chinees elektrisch auto's (ev) op buitenlandse kopers is duidelijk: hoge kwaliteit tegen prijzen waar westerse autofabrikanten niet aan kunnen tippen. Maar Chinese EV's bieden niet alleen lagere prijzen. Ze hebben ook meer indrukwekkende kenmerken. De styling en technologie van hun modellen voor 2025 laten zien welke kant auto's als geheel opgaan. The Economist keek wat er aankomt uit China.

Sommige auto's van BYD hebben bijvoorbeeld roterende touchscreens in het midden van het dashboard, die kunnen draaien tussen liggende en staande standen. De Atto-3, een eigenzinnige middelgrote eV, heeft ongebruikelijke gitaarachtige snaren op de deurpanelen en een versnellingspook die geïnspireerd lijkt op een raket. De duurdere Yangwang U8 SUV kan meteen “tankdraaien” door de wielen in verschillende richtingen te laten draaien en heeft een “drijvende” modus waarmee hij in noodgevallen op het water kan rijden.

Als dat een beetje overdreven klinkt, bewonder dan de minimalistische cabine van de Jiyue 01, een samenwerking tussen de Chinese techgigant Baidu en Geely Auto. Naast een touchscreen zijn de enige bedieningselementen twee pedalen (rem en gas) en twee knoppen op het stuur. Het autonoom rijdende systeem kan uitstekend overweg met de drukke straten en het onvoorspelbare verkeer van Beijing. Maar de $30.000 kostende auto doet ook dienst als een gigantisch videospel. Als je aan de kant gaat, kun je het stuur gebruiken om een virtuele auto te besturen in een game op het scherm.

De SU7 Max, een nieuwe EV van Xiaomi, vooral bekend als maker van smartphones en huishoudelijke apparaten, accelereert als een superauto (van 0 naar 100 km/u in 2,8 seconden) en heeft eenbereik van 800 km Onderweg kunnen Xiaomi-apparaten bij de bestuurder thuis op afstand worden bediend.

Chinese kopers van nieuwe auto's, van wie de gemiddelde leeftijd rond de 35 ligt (zo'n 20 jaar jonger dan in Europa), zijn technisch onderlegd en verwachten dat auto's vol zitten met flitsende functies. Chinese bedrijven geven hen wat ze willen. Westerse autofabrikanten kunnen hen misschien niet inhalen.