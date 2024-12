AEX-index koerst af op lager begin van korte kerstweek

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak koerst maandag af op een licht lager begin van de korte beursweek. De andere Europese beurzen lijken met kleine winsten te openen. Beleggers putten mogelijk moed uit het herstel op Wall Street, waar een meevallend inflatiecijfer zorgde voor opluchting. Het herstel in New York volgde op de eerdere forse koersverliezen die werden veroorzaakt door zorgen over het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank gaf bij het rentebesluit van afgelopen woensdag namelijk aan minder renteverlagingen te zien voor volgend jaar dan eerder gedacht.

De Europese en Amerikaanse beurzen sluiten dinsdag eerder vanwege kerstavond. Woensdag, op eerste kerstdag, blijven de beurzen dicht. Op tweede kerstdag zijn de Europese markten ook gesloten, maar wordt op Wall Street wel de hele dag gehandeld.

De Aziatische beurzen lieten overwegend winsten zien. De Nikkei in Tokio steeg 1,2 procent. De autofabrikanten bleven in de belangstelling staan na de berichten over een mogelijke fusie tussen Nissan (plus 1,6 procent) en Honda (plus 3,8 procent). Japanse media melden maandag dat de twee autofabrikanten ernaar streven om in juni volgend jaar een definitieve overeenkomst over de samenvoeging te bereiken en in de zomer van 2026 een nieuwe holding op te richten onder leiding van een door Honda gekozen voorzitter.

Fagron

Op het Damrak liet apothekersbedrijf Fagron weten een waarschuwingsbrief te hebben gekregen van de Amerikaanse toezichthouder FDA om zijn processen te verbeteren. De brief volgt op een routine-inspectie van de FDA van de vestiging in Wichita in juni dit jaar. Fagron zegt samen te werken met de FDA om nog "enige openstaande" punten op te lossen en het volste vertrouwen te hebben in de processen, de kwaliteit en veiligheid van de producten die het bedrijf bereidt.

In Frankfurt staat Volkswagen in de belangstelling. Vakbond IG Metall heeft een overeenkomst gesloten met de autofabrikant om de sluiting van de Duitse fabrieken te voorkomen. Ook komen er geen gedwongen ontslagen en wordt een baangarantie voor de periode tot 2030 weer ingevoerd. Bij vijf fabrieken wordt de productiecapaciteit wel fors verlaagd en er moeten de komende jaren duizenden banen verdwijnen door natuurlijk verloop. Er komen voorlopig ook geen loonsverhogingen.

De euro was 1,0435 dollar waard, tegen 1,0430 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 69,79 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 73,22 dollar per vat.