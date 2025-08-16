ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit zijn de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld (eentje springt eruit)

Economie
door Jeannette Kras
zaterdag, 16 augustus 2025 om 16:44
ANP-524446994
De Verenigde Staten zijn momenteel de grootste olieproducent ter wereld, met een productie van bijna 23 miljoen vaten per dag in 2024, goed voor ongeveer 22 procent van de wereldwijde productie. Toch is de dominante speler in de mondiale olie-industrie niet Amerikaans. Die positie is voor Saudi Aramco, het Saoedische staatsoliebedrijf.
Saudi Aramco heeft bovendien de hoogste beurswaarde in de sector, met meer dan 1,5 biljoen dollar. Daarmee staat het bedrijf ver boven de Amerikaanse gigant ExxonMobil, die wordt gewaardeerd op 457 miljard dollar. Aramco beheert vrijwel alle olievoorraden van Saoedi-Arabië en exploiteert Ghawar, het grootste olieveld ter wereld.
Volgens gegevens van companiesmarketcap.com zijn drie van ’s werelds grootste oliebedrijven Amerikaans (ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips). In de top tien staan verder drie Chinese bedrijven (PetroChina, CNOOC en Sinopec) en twee Britse ondernemingen (Shell en BP).
Bron: Statista

Lees ook

Prijzen olie en gas licht lager in afwachting top Trump en PoetinPrijzen olie en gas licht lager in afwachting top Trump en Poetin
Grote olie- en gasvondst voor Poolse OostzeekustGrote olie- en gasvondst voor Poolse Oostzeekust
Bloomberg: stookolie-export Rusland hoogst sinds begin oorlogBloomberg: stookolie-export Rusland hoogst sinds begin oorlog
Vorig artikel

Betoger spuit leus op Monument op de Dam tijdens demonstratie

POPULAIR NIEUWS

220433224 l normal none

Zo houd je mos uit je gras

48358454 l normal none

3 signalen dat de mensen om je heen niet echt om je geven

ANP-532175310

Nieuwe studie: je wordt gelukkiger van minder spullen, maar er is één voorwaarde

acaa98fa

Economisch (en militair) is Rusland een dwerg. Waarom zijn we zo bang?

shutterstock_2589530723

8 teken dat je misschien (zonder het te weten) een beetje autistisch bent

ANP-449355373

De nare jeugd van Johan Derksen. Verklaart alles?