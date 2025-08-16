Dit zijn de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld (eentje springt eruit)

De Verenigde Staten zijn momenteel de grootste olieproducent ter wereld, met een productie van bijna 23 miljoen vaten per dag in 2024, goed voor ongeveer 22 procent van de wereldwijde productie. Toch is de dominante speler in de mondiale olie-industrie niet Amerikaans. Die positie is voor Saudi Aramco, het Saoedische staatsoliebedrijf.

Saudi Aramco heeft bovendien de hoogste beurswaarde in de sector, met meer dan 1,5 biljoen dollar. Daarmee staat het bedrijf ver boven de Amerikaanse gigant ExxonMobil, die wordt gewaardeerd op 457 miljard dollar. Aramco beheert vrijwel alle olievoorraden van Saoedi-Arabië en exploiteert Ghawar, het grootste olieveld ter wereld.

Volgens gegevens van companiesmarketcap.com zijn drie van ’s werelds grootste oliebedrijven Amerikaans (ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips). In de top tien staan verder drie Chinese bedrijven (PetroChina, CNOOC en Sinopec) en twee Britse ondernemingen (Shell en BP).