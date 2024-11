AEX-index koerst af op licht hoger begin na renteverlaging Fed

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak koerst vrijdag af op een licht hoger begin. Beleggers verwerken nog het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verlaagde donderdag na sluiting van de Europese beurshandel de rente met een kwart procentpunt. Met lagere leenkosten wil de Fed de economie stimuleren. Fed-voorzitter Jerome Powell zei verder dat de Amerikaanse economie sterk blijft en dat de Fed per vergadering zal bekijken of de rente verder omlaag kan. Powell verklaarde daarnaast dat de winst van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen geen impact heeft op het beleid van de centrale bank op de korte termijn.

De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag verder omhoog, na de forse opmars die volgde op de verkiezingswinst van Trump. De brede S&P 500-index en de technologiegraadmeter Nasdaq stegen naar nieuwe recordstanden. De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio klom 0,3 procent. De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren 0,7 en 0,5 procent. In China kwam deze week het parlement bijeen en beleggers verwachten dat de autoriteiten na afloop van de bijeenkomst meer details zullen geven over het steunpakket voor de economie.

Op het Damrak kwamen chemicaliëndistributeur IMCD, roestvrijstaalproducent Aperam en funderingsspecialist Sif met cijfers. AEX-fonds IMCD zag de omzet stijgen in de eerste negen maanden van het jaar. De nettowinst viel wel iets lager uit. Topman Valerie Diele-Braun sprak van solide resultaten, ondanks de uitdagende wereldwijde economische situatie.

Ebusco

Aperam boekte meer nettowinst in het derde kwartaal en rekent op een verdere verbetering van de winstgevendheid in het huidige kwartaal. Sif zag de winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijvingen en afboekingen stijgen in de eerste negen maanden van het jaar en handhaafde de verwachting voor het hele jaar.

Ook vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties, postkluisjesbedrijf InPost en beursuitbater Euronext openden de boeken. Ebusco liet daarnaast weten de eerder aangekondigde aandelenuitgifte te lanceren, waarmee de noodlijdende bussenfabrikant 36 miljoen euro wil ophalen om te kunnen overleven.

De euro was 1,0781 dollar waard, tegen 1,0793 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 71,81 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 75,14 dollar per vat.