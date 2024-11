Zelensky: 'raketten zullen voor zichzelf spreken'

KYIV (ANP/RTR) - "Vandaag zeggen velen in de media dat we toestemming hebben gekregen om passende maatregelen te nemen. Maar aanvallen worden niet gedaan met woorden. Zulke dingen worden niet aangekondigd. De raketten zullen voor zichzelf spreken", zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zondag in zijn avondtoespraak. Deze uitspraak volgde nadat Amerikaanse media berichtten dat Oekraïne voortaan ook Amerikaanse wapens diep in Rusland mag gebruiken.

Washington heft de beperkingen op, aldus ingewijden. Dit betekent een belangrijke ommezwaai in het Amerikaanse beleid over de Russische oorlog tegen Oekraïne. Oekraïne zou van plan zijn al de komende dagen de eerste langeafstandsaanvallen uit te voeren. Verdere details werden door de anonieme bronnen niet genoemd.

De versoepeling van het beleid zou zijn ingegeven door de inzet van duizenden Noord-Koreaanse militairen door Rusland. Rusland zou de Noord-Koreanen willen inzetten om door Oekraïne bezette delen van Koersk te helpen heroveren.