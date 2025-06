AEX-index licht hoger na nieuwe handelsafspraken China-VS

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam is woensdag licht hoger geopend na nieuwe afspraken tussen de Verenigde Staten en China om de handelsspanningen te verminderen. Verder wordt uitgekeken naar nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers die later op de dag naar buiten worden gebracht.

Chinese en Amerikaanse onderhandelingsteams bereikten na twee dagen overleg in Londen een voorlopig akkoord over een handelsraamwerk. De landen zeggen bepaalde exportbeperkingen te beëindigen. China en de VS kwamen vorige maand in Genève tot de voorlopige afspraak dat ze onderlinge importheffingen tijdelijk fors zouden verlagen. Maar de spanningen liepen weer op doordat China de export van zeldzame aardmineralen zou beperken. Daarop beperkten de VS de export van ontwerpsoftware voor chips, wat kwaad bloed zette in China.

De AEX noteerde kort na aanvang 0,1 procent hoger op 939,41 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 903,44 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,3 procent.