Eerste tropische dag van het jaar in aantocht

HOUTEN (ANP) - De eerste tropische dag van het jaar komt eraan. Donderdag wordt het zomers warm en vrijdag verwacht Weeronline voor het eerst dit jaar tropische temperaturen. Zaterdag verdrijven regen- of onweersbuien de hitte.

Na een relatief koele periode stijgt de temperatuur woensdag al naar 19 tot 23 graden. Donderdag gaat die verder omhoog naar 24 tot 29 graden in de middag. De zon schijnt volop en er is sprake van wat sluierbewolking, bij een matige wind uit het (zuid)oosten.

Vrijdag verwacht Weeronline de eerste tropische dag van het jaar in ons land, waarop het 28 tot 32 graden kan worden. Ook op de Wadden worden zomerse waarden bereikt. Door een hoge luchtvochtigheid kan het vrijdag drukkend en broeierig aanvoelen. De bewolking neemt in de loop van de dag vanuit het zuiden toe. In het zuid(west)en is er kans op onweer.

Zaterdag kan het nog steeds warm worden. Later die dag zijn er regen- of onweersbuien op komst.