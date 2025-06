AEX-index licht hoger na nieuwe renteverlaging ECB

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is donderdag met een kleine winst gesloten na de nieuwe renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank verlaagde de rente in het eurogebied voor de achtste keer sinds juni vorig jaar, zoals algemeen was verwacht op de financiële markten.

Het belangrijkste rentetarief staat nu op 2 procent. In een toelichting op het rentebesluit zei ECB-president Christine Lagarde dat de centrale bank in Frankfurt met dat renteniveau in een goede positie verkeert om alle economische onzekerheden door het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump het hoofd te bieden. Ook hintte Lagarde erop dat er bijna een einde kan komen aan de renteverlagingen.

De AEX sloot 0,2 procent hoger op 925,53 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 891,31 punten. De CAC40 in Parijs verloor 0,2 procent, maar de hoofdgraadmeters in Londen en Frankfurt stegen tot 0,2 procent.