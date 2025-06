Tijdelijke verhoging huurtoeslag gaat niet door

DEN HAAG (ANP) - Het tijdelijk verhogen van de huurtoeslag, zoals de voormalige coalitiepartijen hadden afgesproken, gaat niet door. Dat staat in antwoorden van demissionair minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) op vragen over de voorjaarsnota. Het eenmalige bedrag zou betaald worden uit geld dat de overheid minder kwijt zou zijn door de bevriezing van sociale huren. Dat plan heeft demissionair woonminister Mona Keijzer (BBB) met de val van het kabinet teruggetrokken.

Daarmee is er nu geen geld meer om in 2026 de huurtoeslag te verhogen. De eenmalige verhoging was een wens van de PVV in de onderhandelingen over de voorjaarsnota. Politiek leider Geert Wilders doopte dit tot een 'boodschappenbonus' van 1 miljard euro.

De tweejarige huurbevriezing zou de staatskas blijvend bijna 492 miljoen euro besparen. Dat komt doordat de uitgaven aan huurtoeslag lager zouden uitvallen dan eerder geschat. De huurtoeslag is gekoppeld aan de huurprijzen.