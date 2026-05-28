AEX-index licht lager na aanval VS op Iran, olieprijs stijgt

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag met een klein verlies begonnen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die volgens de Amerikanen een bedreiging vormde voor hun troepen en het commerciële scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz. Iran meldde daarnaast een Amerikaanse luchtmachtbasis te hebben aangevallen. De olieprijzen gingen omhoog door de afnemende hoop op een spoedig einde aan de oorlog in het Midden-Oosten.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 1038,55 punten. Woensdag sloot de AEX 0,2 procent lager ondanks een forse koerswinst van verfconcern AkzoNobel. De MidKap verloor donderdag 0,2 procent tot 1088,73 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,7 procent.