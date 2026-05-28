ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump eist weer miljardenvergoeding van Amerikaanse zakenkrant

Samenleving
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 8:49
anp280526089 1
NEW YORK (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal weer aan. Hij eist minstens 10 miljard dollar aan compensatie vanwege berichtgeving over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein.
De zaak draait om berichtgeving over een meer dan twintig jaar oude verjaardagskaart voor Epstein: een tekening van een naakte vrouw waar volgens de krant de handtekening van Trump op stond. De 79-jarige president, die vaker media aanklaagt, heeft tegengesproken dat hij de kaart maakte. Hij zegt gigantische schade te hebben geleden door het bericht, zowel financieel als aan zijn reputatie.
Trump deed al eerder een poging een schadevergoeding af te dwingen. De rechter blokkeerde die zaak omdat Trump niet voldoende aannemelijk zou hebben gemaakt dat de krant moedwillig valse informatie zou hebben gepubliceerd of had kunnen weten dat het artikel niet klopte. De advocaten van Trump doen nu een nieuwe poging met een aangepaste aanklacht.
loading

POPULAIR NIEUWS

176160886_m

Bloedhete auto? Met deze Japanse truc ben je de hitte binnen één minuut kwijt

252327901_m

1+1 gratis: waarom die aanbiedingen in de supermarkt je juist alleen maar geld kosten

anp 420168170

Ook zo'n last van fruitvliegjes? Zo voorkom je een plaag

ANP-517415257

Verkrachtingen en Epstein-banden: Veel Noren zijn helemaal klaar met het koningshuis

anp 468499438

Deze milieuvriendelijke truc werkt perfect om de gootsteen te ontstoppen

126571054_m

Wat is dat witte laagje op droge worst, toch geen schimmel zeker?

Loading