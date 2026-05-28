Trump eist weer miljardenvergoeding van Amerikaanse zakenkrant

NEW YORK (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal weer aan. Hij eist minstens 10 miljard dollar aan compensatie vanwege berichtgeving over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein.

De zaak draait om berichtgeving over een meer dan twintig jaar oude verjaardagskaart voor Epstein: een tekening van een naakte vrouw waar volgens de krant de handtekening van Trump op stond. De 79-jarige president, die vaker media aanklaagt, heeft tegengesproken dat hij de kaart maakte. Hij zegt gigantische schade te hebben geleden door het bericht, zowel financieel als aan zijn reputatie.

Trump deed al eerder een poging een schadevergoeding af te dwingen. De rechter blokkeerde die zaak omdat Trump niet voldoende aannemelijk zou hebben gemaakt dat de krant moedwillig valse informatie zou hebben gepubliceerd of had kunnen weten dat het artikel niet klopte. De advocaten van Trump doen nu een nieuwe poging met een aangepaste aanklacht.